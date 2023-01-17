Рехтин Тимофей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1929
Дата смерти17.09.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1929
Отец: Рехтин АНДРЕЙ ФИЛИПОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рехтина АНТОНИНА ИВАНОВНА
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
17.09.1994