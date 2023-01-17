Рехтин Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рехтин Тимофей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1929

Дата смерти

17.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1929

Отец: Рехтин АНДРЕЙ ФИЛИПОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рехтина АНТОНИНА ИВАНОВНА

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
17.09.1994
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