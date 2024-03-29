Капустин Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапустин Григорий Григорьевич

Капустин Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927

Отец: Капустин Григорий Федорович

Мать: Капустина (Разинкина) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина (Мокринская) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Гильбух (Капустина) Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Капустина (Мокринская) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.05.1955

Сын: Капустин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Капустина (Мокринская) Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.