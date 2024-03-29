Капустин Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Гильбух (Капустина) Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Капустина (Мокринская) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.05.1955
Сын: Капустин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Капустина (Мокринская) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно