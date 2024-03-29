Капустина (Мокринская) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапустина (Мокринская) Анна Дмитриевна

Капустина (Мокринская) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Гильбух (Капустина) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Капустин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.05.1955

Сын: Капустин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Капустин Григорий Григорьевич

Смерть
1982

Мы используем куки для улучшения работы сайта.