Капустина (Мокринская) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Гильбух (Капустина) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Капустин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.05.1955
Сын: Капустин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Капустин Григорий Григорьевич
Смерть
1982