Яндовская Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смерти25.03.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Яндовский Трофим Васильев
Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий
Рождение ребёнка
1868 ст.
Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.
Дочь: Яндовская Агафия Васильева
Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яндовский Гордей Васильев
Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий
Смерть
25.03.1885 ст.