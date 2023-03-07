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Яндовская Мария Васильева

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Место рождения

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

25.03.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Яндовский Трофим Васильев

Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Яндовский Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.

Дочь: Яндовская Агафия Васильева

Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яндовский Гордей Васильев

Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яндовский Карп Васильев

Отец ребёнка: Яндовский Василий Феодосий

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
25.03.1885 ст.
Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
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