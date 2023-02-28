Яндовский Трофим Васильев
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1886 ст.
Дочь: Винокурова Анастасия Атроховна
Мать ребёнка: Яндовская Акилина Евстратова
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.
Дочь: Яндовская Параскева Трофимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1895 ст.
Сын: Яндовский Феодор Трофимов
Мать ребёнка: Яндовская Акилина Евстратова
Смерть
Неизвестно