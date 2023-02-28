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Яндовский Трофим Васильев

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Место рождения

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Яндовский Василий Феодосий

Мать: Яндовская Мария Васильева

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
21.04.1886 ст.

Дочь: Винокурова Анастасия Атроховна

Мать ребёнка: Яндовская Акилина Евстратова

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.10.1887 ст.

Дочь: Яндовская Параскева Трофимова

Мать ребёнка: не указана

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
02.12.1895 ст.

Сын: Яндовский Феодор Трофимов

Мать ребёнка: Яндовская Акилина Евстратова

Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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