деревня Студёная Гута, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Студёная Гута

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Дятловичская волость
29Дер. Студеная-ГутаКиевск. шоссер. Студ. ГутеСтудено-Гутскому сел. общ. 94285309Терюхского пр. 19130
79Постоялый двор Студеная ГутаКиевск. шоссеруч. Студ. водамещ. X. С. Виброву, иуд. 133Иудейского19130

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Терюхский сельсовет
д Студеная Гута116

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Терюхский сельсовет
д. Студёная Гута184

Мы используем куки для улучшения работы сайта.