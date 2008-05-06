Чистяков Михаил Юрьевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1956
Дата смерти06.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1956
Отец: Чистяков Юрий Михайлович
Мать: Чистякова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
22.09.1978
Дочь: Семёнова Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Чистякова Людмила Васильевна
Антропово, Курновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1984
Сын: Чистяков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Чистякова Людмила Васильевна
Пролетарка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.2008
Палкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область