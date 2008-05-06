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Чистяков Михаил Юрьевич

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Место рождения

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.09.1956

Дата смерти

06.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1956

Отец: Чистяков Юрий Михайлович

Мать: Чистякова Зоя Васильевна

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.09.1978

Дочь: Семёнова Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Чистякова Людмила Васильевна

Антропово, Курновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1984

Сын: Чистяков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Людмила Васильевна

Пролетарка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Людмила Васильевна

Смерть
06.05.2008
Палкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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