Чистякова (Чистякова) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Чистякова) Зоя Васильевна

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Место рождения

Михали, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.03.1930

Дата смерти

05.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1930

Отец: Чистяков Василий Федорович

Мать: Чистякова Мария Андреевна

Михали, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.09.1956

Сын: Чистяков Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Чистяков Юрий Михайлович

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.01.1960

Сын: Чистяков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Чистяков Юрий Михайлович

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.10.1962

Сын: Чистяков Валентин Юрьевич

Отец ребёнка: Чистяков Юрий Михайлович

Шастово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Юрий Михайлович

Смерть
05.07.2020
Палкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область
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