Чистякова (Чистякова) Зоя Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1930
Дата смерти05.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1930
Рождение ребёнка
06.09.1956
Отец ребёнка: Чистяков Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1960
Сын: Чистяков Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Чистяков Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
07.10.1962
Сын: Чистяков Валентин Юрьевич
Отец ребёнка: Чистяков Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.2020
Палкино, Антроповский муниципальный район, Костромская область