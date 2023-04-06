Шевченко Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти04.09.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1870
Отец ребёнка: Шевченко Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Шевченко Иулита Тимофеевна
Отец ребёнка: Шевченко Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1876
Дочь: Шевченко Зиновия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шевченко Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1879
Сын: Шевченко Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шевченко Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1882
Дочь: Шевченко Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шевченко Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1885
Дочь: Шевченко Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Шевченко Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1888
Сын: Шевченко Захар Тимофеевич
Отец ребёнка: Шевченко Тимофей Васильевич
Смерть
04.09.1893