посёлок городского типа Ульяновка, посёлок городского типа Ульяновка, Сумська область (на 2018) — Familio

Ульяновка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Сумский уезд
3398Ульяновка, с. вл.при рч. Вире.401941413251411Церквей православных 2. Заводов 3: сахарный, кирпичный и овчарный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Сумский уезд, Ульяновская волость
824. Ульяновка, село бывшее владельческое, при речке Вире, дворов 542, жителей 2950, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, постоя Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20778Улянівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Білопільськийселищна рада Улянівська
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