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Шевченко Тимофей Васильевич

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Место рождения

Ульяновка, Сумська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

11.05.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Шевченко Василий

Мать: не указана

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.01.1870

Сын: Шевченко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Шевченко Иулита Тимофеевна

Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.10.1876

Дочь: Шевченко Зиновия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1879

Сын: Шевченко Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.07.1882

Дочь: Шевченко Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.05.1885

Дочь: Шевченко Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна

Ульяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1888

Сын: Шевченко Захар Тимофеевич

Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна

Ульяновка, Сумська область
Смерть
11.05.1899
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