Шевченко Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти11.05.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Шевченко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1870
Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Шевченко Иулита Тимофеевна
Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.10.1876
Дочь: Шевченко Зиновия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.05.1879
Сын: Шевченко Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.07.1882
Дочь: Шевченко Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.05.1885
Дочь: Шевченко Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.09.1888
Сын: Шевченко Захар Тимофеевич
Мать ребёнка: Шевченко Мария Фёдоровна
Смерть
11.05.1899