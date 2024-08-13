Желтоухов Артем Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желтоухов Никифор Савельев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Желтоухова Фекла Евсеевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Желтоухов Никифор Артемович
Мать ребёнка: Желтоухова Фекла Евсеевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Желтоухова) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Желтоухова Фекла Евсеевна
Смерть
До 1816