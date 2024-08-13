Желтоухов Артем Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтоухов Артем Никифорович

Место рождения

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желтоухов Никифор Савельев

Мать: не указана

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желтоухова Фекла Евсеевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Желтоухов Иван Артемович

Мать ребёнка: Желтоухова Фекла Евсеевна

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Желтоухов Никифор Артемович

Мать ребёнка: Желтоухова Фекла Евсеевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Желтоухова) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Желтоухова Фекла Евсеевна

Смерть
До 1816

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