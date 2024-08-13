Желтоухова Фекла Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтоухова Фекла Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтоухов Артем Никифорович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Желтоухов Иван Артемович

Отец ребёнка: Желтоухов Артем Никифорович

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Желтоухов Никифор Артемович

Отец ребёнка: Желтоухов Артем Никифорович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Желтоухова) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Желтоухов Артем Никифорович

Смерть
Неизвестно

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