Желтоухова Фекла Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Желтоухов Артем Никифорович
Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Желтоухов Никифор Артемович
Отец ребёнка: Желтоухов Артем Никифорович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Желтоухова) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Желтоухов Артем Никифорович
Смерть
Неизвестно