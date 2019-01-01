село Щучье, село Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Щучье

Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
564Щучье, с. каз.при р. Битюге.85станов. кварт.43615191645Церковь православная. Ярмарка. Базар. Заводов маслобойных 6, кирпичных 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Щученская волость
339. Щучье, село бывшее государственное, при речке Битюке, дворов 534, жителей 4247, волостное правление (уездный город в 85 верстах), 2 церкви православных, школа, больн Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Щученская волость
Щучье3487селоЩучен. Песковск.5023362

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Щученская волость
село Щучье
Воронежская губерния, Бобровский уезд
село Щучье

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Эртильский район
8093Щучьесело51°46'с.ш.40°29'в.д.M-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Эртильский муниципальный район, Щучинское сельское поселение
20658440101с Щучьесело
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