Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Второй Муж Степан Исаев

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 Стефан Исаев сын (по последней ревизии написаны были лета 30) 49=1733
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Мавра Исаева

Мать ребёнка: не указана

РС-1782 У него Стефана Исаева сестра Марфа Исаева дочь (по последней ревизии написаны были лета 20) Выдана в замужество той же вотчины деревни Ягренево за крестьянина Матвея Онисимова сын холост 3 рев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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