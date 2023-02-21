Исай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 Стефан Исаев сын (по последней ревизии написаны были лета 30) 49=1733
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Мавра Исаева
Мать ребёнка: не указана
РС-1782 У него Стефана Исаева сестра Марфа Исаева дочь (по последней ревизии написаны были лета 20) Выдана в замужество той же вотчины деревни Ягренево за крестьянина Матвея Онисимова сын холост 3 рев... Показать все
Смерть
Неизвестно