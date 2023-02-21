Мавра Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Исай

Мать: не указана

РС-1782 У него Стефана Исаева сестра Марфа Исаева дочь (по последней ревизии написаны были лета 20) Выдана в замужество той же вотчины деревни Ягренево за крестьянина Матвея Онисимова сын холост 3 рев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Анисимов

Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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