Мавра Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Исай
Мать: не указана
РС-1782 У него Стефана Исаева сестра Марфа Исаева дочь (по последней ревизии написаны были лета 20) Выдана в замужество той же вотчины деревни Ягренево за крестьянина Матвея Онисимова сын холост 3 рев... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Анисимов
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно