Коняева (Полубоярова) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коняев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коняев Михаил
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коняев Михаил
Смерть
Неизвестно
Украина