Коняева (Полубоярова) Клавдия Михайловна 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоняева (Полубоярова) Клавдия Михайловна

Коняева (Полубоярова) Клавдия Михайловна

Место рождения

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Полубояров Михаил Митрофанович

Мать: (Аристархова) Анна Харитоновна

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коняев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коняев Михаил

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коняев Михаил

Смерть
Неизвестно
Украина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.