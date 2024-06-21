Коняев Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коняев Михаил

Место рождения

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Елшанка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коняева (Полубоярова) Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коняева (Полубоярова) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коняева (Полубоярова) Клавдия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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