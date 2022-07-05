Подольский Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольский Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подольский Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подольская Лидия Петровна

Рождение ребёнка
22.12.1957

Сын: Подольский Станислав Иванович

Мать ребёнка: Подольская Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно
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