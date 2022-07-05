Подольский Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подольский Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подольская Лидия Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1957
Сын: Подольский Станислав Иванович
Мать ребёнка: Подольская Лидия Петровна
Смерть
Неизвестно