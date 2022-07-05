Подольский Станислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1957
Дата смерти05.07.2022
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957
Рождение ребёнка
19.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.2022