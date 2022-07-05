Подольский Станислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольский Станислав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1957

Дата смерти

05.07.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957

Отец: Подольский Иван Сергеевич

Мать: Подольская Лидия Петровна

Рождение ребёнка
19.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.07.2022
Москва, город федерального значения Москва
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