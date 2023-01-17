Подольская Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подольский Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
22.12.1957
Сын: Подольский Станислав Иванович
Отец ребёнка: Подольский Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва