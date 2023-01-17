Подольская Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольская Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подольский Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
22.12.1957

Сын: Подольский Станислав Иванович

Отец ребёнка: Подольский Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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