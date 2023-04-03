Гнедова (Давидович) Анастасия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедова (Давидович) Анастасия Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Давидович Исидор Евдокимович

Мать: Давидович Евгения Платоновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гнедов Ипполит Никифорович

Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович

Рождение ребёнка
02.06.1936

Дочь: Ершова Матрёна Никифоровна

Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шустова Физа Никифоровна

Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнедов Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнедов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнедов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Никифоровна

Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнедов Никифор Антонович

Смерть
1975
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