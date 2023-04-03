Гнедова (Давидович) Анастасия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гнедов Ипполит Никифорович
Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович
Рождение ребёнка
02.06.1936
Дочь: Ершова Матрёна Никифоровна
Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шустова Физа Никифоровна
Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнедов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Никифоровна
Отец ребёнка: Гнедов Никифор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975