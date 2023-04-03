Гнедов Никифор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гнедов Ипполит Никифорович
Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
02.06.1936
Дочь: Ершова Матрёна Никифоровна
Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шустова Физа Никифоровна
Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнедов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Никифоровна
Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно