Гнедов Никифор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедов Никифор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гнедов Ипполит Никифорович

Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
02.06.1936

Дочь: Ершова Матрёна Никифоровна

Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шустова Физа Никифоровна

Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнедов Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнедов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнедов Павел Никифорович

Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Никифоровна

Мать ребёнка: Гнедова Анастасия Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнедова Анастасия Сидоровна

Смерть
Неизвестно