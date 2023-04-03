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Гнедов Пётр Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гнедов Никифор Антонович

Мать: Гнедова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
22.10.1967

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнедов Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнедов Сергей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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