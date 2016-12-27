Ершова (Гнедова) Матрёна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1936
Дата смерти27.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1936
Рождение ребёнка
12.01.1967
Сын: Ершов Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Ершов Валентин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Ершов Валентин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.12.2016