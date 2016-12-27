Ершова (Гнедова) Матрёна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Гнедова) Матрёна Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1936

Дата смерти

27.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1936

Отец: Гнедов Никифор Антонович

Мать: Гнедова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
12.01.1967

Сын: Ершов Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Ершов Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Ершов Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Валентин Александрович

Смерть
27.12.2016
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