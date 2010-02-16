Ершов Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1939
Дата смерти16.02.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1967
Сын: Ершов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Ершова Матрёна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Ершова Матрёна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.2010