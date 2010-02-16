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Ершов Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1939

Дата смерти

16.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1967

Сын: Ершов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Ершова Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Ершова Матрёна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Матрёна Никифоровна

Смерть
16.02.2010