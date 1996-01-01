Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Виталий

Отец ребёнка: Иван

Смерть
1996
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