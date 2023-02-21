Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Виталий

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
1995
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