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Иван
Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
1995
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Виталий
1946 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын:
Виталий
Мать ребёнка:
Валентина
Смерть
1995
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