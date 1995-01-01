Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

1987 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Иван

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Галина

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