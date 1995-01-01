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Виталий
Виталий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Иван
1912 г.р.
Мать
Валентина
Дети
Татьяна
1987 г.р.
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Иван
Мать:
Валентина
Рождение ребёнка
1987
Дочь:
Татьяна
Мать ребёнка:
Галина
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