Гудимова (Киселев) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1938
Дата смерти?.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудимов Юрий
Смерть
?.02.1996
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Сахарный диабет