Гудимова (Киселев) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудимова (Киселев) Лидия Николаевна

Место рождения

Луганск

Дата рождения

24.03.1938

Дата смерти

?.02.1996

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938

Отец: Киселев Николай Григорьевич

Мать: Киселева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудимов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудимов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудимов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудимов Юрий

Смерть
?.02.1996
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Сахарный диабет
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