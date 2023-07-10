Гудимов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудимов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудимова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудимова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудимова Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудимова Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
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