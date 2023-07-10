Киселев Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1914
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1914
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
24.03.1938
Дочь: Гудимова (Киселев) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Киселева (Клокова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Киселева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Киселева (Клокова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева (Клокова) Мария Петровна