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Киселев Николай Григорьевич

Место рождения

Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.12.1914

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1914

Отец: Киселев Григорий Яковлевич

Мать: Киселева (Калинина) Ксения Михайловна

Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1937

Жена: Киселева (Клокова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
24.03.1938

Дочь: Гудимова (Киселев) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Киселева (Клокова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Киселева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Киселева (Клокова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева (Клокова) Мария Петровна

Смерть
1959

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