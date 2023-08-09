Киселев Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Киселёв Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
28.06.1910
Дочь: Киселев Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
25.12.1914
Сын: Киселев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Киселев Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
25.07.1920
Сын: Киселев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно