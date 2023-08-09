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Киселев Григорий Яковлевич

Место рождения

Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Киселёв Яков

Мать: не указана

Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1909

Жена: Киселева Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1910

Дочь: Киселев Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна

Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.12.1914

Сын: Киселев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна

Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Киселев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Киселев Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
25.07.1920

Сын: Киселев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Киселева Ксения Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Чибисовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно