Исаков Фока Лукич
Место рождения
Дата рождения20.09.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1822
Бракосочетание
13.02.1842
Рождение ребёнка
15.12.1842
Дочь: Сычикова (Исакова) Ульяния Фокина
Мать ребёнка: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Исаков Артем Фокин
Мать ребёнка: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Исаков Авдей Фокин
Мать ребёнка: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 11.07.1853
Сын: Исаков Михаил Фокин
Мать ребёнка: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно