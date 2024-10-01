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Исаков Фока Лукич

Место рождения

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.09.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1822

Отец: Исаков Лука Терентьевич

Мать: Исакова Пелагея Тимофеевна

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1842

Жена: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
15.12.1842

Дочь: Сычикова (Исакова) Ульяния Фокина

Мать ребёнка: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Исаков Артем Фокин

Мать ребёнка: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Исаков Авдей Фокин

Мать ребёнка: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 11.07.1853

Сын: Исаков Михаил Фокин

Мать ребёнка: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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