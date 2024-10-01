Сычикова (Исакова) Ульяния Фокина
Место рождения
Дата рождения15.12.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1842
Бракосочетание
28.01.1862
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Сычиков Борис Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.09.1876
Дочь: Шаповалова (Сычикова) Ефросинья Борисовна
Отец ребёнка: Сычиков Борис Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Сычиков Алексей Борисович
Отец ребёнка: Сычиков Борис Тимофеевич
Смерть
Неизвестно