Сычикова (Исакова) Ульяния Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычикова (Исакова) Ульяния Фокина

Место рождения

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.12.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1842

Отец: Исаков Фока Лукич

Мать: Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1862

Муж: Сычиков Борис Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Сычиков Петр Борисович

Отец ребёнка: Сычиков Борис Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.09.1876

Дочь: Шаповалова (Сычикова) Ефросинья Борисовна

Отец ребёнка: Сычиков Борис Тимофеевич

Бухова, Прудковская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Сычиков Алексей Борисович

Отец ребёнка: Сычиков Борис Тимофеевич

Бухова, Прудковская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно

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