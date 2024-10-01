Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна

Место рождения

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.10.1817

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1817

Отец: Бобров Евдоким Давыдович

Мать: Боброва Федосья Ильинична

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1842

Муж: Исаков Фока Лукич

Рождение ребёнка
15.12.1842

Дочь: Сычикова (Исакова) Ульяния Фокина

Отец ребёнка: Исаков Фока Лукич

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Исаков Артем Фокин

Отец ребёнка: Исаков Фока Лукич

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Исаков Авдей Фокин

Отец ребёнка: Исаков Фока Лукич

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 11.07.1853

Сын: Исаков Михаил Фокин

Отец ребёнка: Исаков Фока Лукич

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область

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