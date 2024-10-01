Исакова (Боброва) Прасковья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения06.10.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1817
Бракосочетание
13.02.1842
Муж: Исаков Фока Лукич
Рождение ребёнка
15.12.1842
Дочь: Сычикова (Исакова) Ульяния Фокина
Отец ребёнка: Исаков Фока Лукич
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Исаков Артем Фокин
Отец ребёнка: Исаков Фока Лукич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Исаков Авдей Фокин
Отец ребёнка: Исаков Фока Лукич
Рождение ребёнка
Около 11.07.1853
Сын: Исаков Михаил Фокин
Отец ребёнка: Исаков Фока Лукич