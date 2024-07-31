Червякова Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смерти11.07.1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Отец: Евстратий
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1882
Муж: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
09.01.1885
Сын: Червяков Георгий
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
30.08.1887
Дочь: (Червякова) Мавра
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
25.11.1889
Дочь: (Червякова) Варвара
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
11.03.1895
Сын: Червяков Никифор
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: (Червякова) Мария
Отец ребёнка: Червяков Сергей
Смерть
11.07.1901