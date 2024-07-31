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Червякова Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

11.07.1901

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: Евстратий

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1882

Муж: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
09.01.1885

Сын: Червяков Георгий

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
30.08.1887

Дочь: (Червякова) Мавра

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
25.11.1889

Дочь: (Червякова) Варвара

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
11.03.1895

Сын: Червяков Никифор

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: (Червякова) Мария

Отец ребёнка: Червяков Сергей

Смерть
11.07.1901

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