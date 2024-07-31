Червяков Георгий
Место рожденияВечна, Россия
Дата рождения09.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1885
Отец: Червяков Сергей
Мать: Червякова Февронья
Бракосочетание
25.01.1910
Жена: Червякова (Фомина) Ольга
Рождение ребёнка
27.07.1911
Сын: Червяков Петр
Мать ребёнка: Червякова (Фомина) Ольга
Рождение ребёнка
12.09.1913
Сын: Червяков Никита
Мать ребёнка: Червякова (Фомина) Ольга
Рождение ребёнка
05.04.1918
Дочь: (Червякова) Наталья
Мать ребёнка: Червякова (Фомина) Ольга
Смерть
Неизвестно