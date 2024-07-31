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Червяков Георгий

Место рождения

Вечна, Россия

Дата рождения

09.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1885

Отец: Червяков Сергей

Мать: Червякова Февронья

Бракосочетание
25.01.1910

Жена: Червякова (Фомина) Ольга

Рождение ребёнка
27.07.1911

Сын: Червяков Петр

Мать ребёнка: Червякова (Фомина) Ольга

Рождение ребёнка
12.09.1913

Сын: Червяков Никита

Мать ребёнка: Червякова (Фомина) Ольга

Рождение ребёнка
05.04.1918

Дочь: (Червякова) Наталья

Мать ребёнка: Червякова (Фомина) Ольга

Смерть
Неизвестно

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