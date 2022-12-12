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Кузьмичев Николай Яковлевич

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

17.11.1909 ст.

Дата смерти

Около ?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1909 ст.

Отец: Кузьмичев Яков Михайлович

Мать: Кузьмичева Анна Филипповна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Запись о рождении в метрической книги за 1909 г Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
Рождение ребёнка
До ?.06.1941

Дочь: Самурова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмичева Екатерина Дмитриевна

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Екатерина Дмитриевна

Смерть
Около ?.07.1942
Имя высечено на стеле погибшим жителям д. Куркино в 1941-1945гг в парке Куркино
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