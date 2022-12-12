Кузьмичев Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1909 ст.
Дата смертиОколо ?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1909 ст.
Запись о рождении в метрической книги за 1909 г Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
Рождение ребёнка
До ?.06.1941
Дочь: Самурова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмичева Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.07.1942
Имя высечено на стеле погибшим жителям д. Куркино в 1941-1945гг в парке Куркино