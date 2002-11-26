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Кузьмичева Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

24.11.1913

Дата смерти

26.11.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
До ?.06.1941

Дочь: Самурова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмичев Николай Яковлевич

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Николай Яковлевич

Смерть
26.11.2002
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Захоронена на кладбище у Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
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