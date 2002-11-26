Кузьмичева Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1913
Дата смерти26.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До ?.06.1941
Дочь: Самурова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмичев Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2002
Захоронена на кладбище у Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино