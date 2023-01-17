Кузьмичева Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичева Анна Филипповна

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Место рождения

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

С 1871 по 1872

Дата смерти

01.03.1922

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1871 по 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.

Сын: Кузьмичев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Кузьмичев Яков Михайлович

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Запись о рождении в метрической книги за 1907 Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
Рождение ребёнка
17.11.1909 ст.

Сын: Кузьмичев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Кузьмичев Яков Михайлович

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Запись о рождении в метрической книги за 1909 г Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
Рождение ребёнка
01.08.1912 ст.

Дочь: Кузьмичева Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Кузьмичев Яков Михайлович

Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Крестная-Евфимия Тарасовна Кузьмичева (1887-1946 г), супруга Ивана Андреевича Кузьмичева.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Яков Михайлович

Смерть
01.03.1922
Куркино, Черкизовская волость, Московский уезд
Умерла в возрасте 50 лет от тифа через 10 дней после своего супруга
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