Кузьмичева Анна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияС 1871 по 1872
Дата смерти01.03.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1871 по 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.
Сын: Кузьмичев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Кузьмичев Яков Михайлович
Запись о рождении в метрической книги за 1907 Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
Рождение ребёнка
17.11.1909 ст.
Сын: Кузьмичев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Кузьмичев Яков Михайлович
Запись о рождении в метрической книги за 1909 г Храма Владимирской иконы Божьей Матери в Куркино
Рождение ребёнка
01.08.1912 ст.
Дочь: Кузьмичева Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Кузьмичев Яков Михайлович
Крестная-Евфимия Тарасовна Кузьмичева (1887-1946 г), супруга Ивана Андреевича Кузьмичева.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1922
Умерла в возрасте 50 лет от тифа через 10 дней после своего супруга