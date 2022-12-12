Полякова (Вашкова) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Бракосочетание
До 1780
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Полякова Лукерья Матвеевна
Отец ребёнка: Поляков Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Полякова Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Поляков Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Поляков Матвей Васильевич
Смерть
Неизвестно