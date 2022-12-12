Полякова (Вашкова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Вашкова) Анастасия Петровна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Ивашков Пётр Никифорович

Мать: Ивашкова Матрона Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1780

Муж: Поляков Матвей Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Полякова Лукерья Матвеевна

Отец ребёнка: Поляков Матвей Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Полякова Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Поляков Матвей Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Поляков Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Поляков Матвей Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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