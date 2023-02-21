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Ивашкова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Около 1786

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Вашков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Вашков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Собачкина Акулина Петровна

Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Полякова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Вашкова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Вашкова Федосья Петровна

Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашков Пётр Никифорович

Смерть
Около 1786
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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