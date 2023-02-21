Ивашкова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиОколо 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Собачкина Акулина Петровна
Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Полякова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Вашкова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Вашкова Федосья Петровна
Отец ребёнка: Ивашков Пётр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1786