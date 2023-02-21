Поляков Матвей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1780
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Полякова Лукерья Матвеевна
Мать ребёнка: Полякова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Полякова Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Полякова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Полякова Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно