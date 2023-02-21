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Поляков Матвей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1780

Жена: Полякова Анастасия Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Полякова Лукерья Матвеевна

Мать ребёнка: Полякова Анастасия Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Полякова Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Полякова Анастасия Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Поляков Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Полякова Анастасия Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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