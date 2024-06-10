Наронович Андрей Герасимов 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наронович Андрей Герасимов

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Наронович Герасим Никитин

Мать: Наронович Ефросинья Демьянова

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наронович Феодосия Феодорова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Наронович (Наронович) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Наронович Феодосия Феодорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Наронович (Наронович) Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Наронович Феодосия Феодорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Наронович (Наронович) Домника Андреева

Мать ребёнка: Наронович Феодосия Феодорова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Наронович Антон Андреев

Мать ребёнка: Наронович Феодосия Феодорова

Камень, Чернігівська область

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