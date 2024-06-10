Наронович Андрей Герасимов
Место рождения
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Наронович (Наронович) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Наронович Феодосия Феодорова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Наронович (Наронович) Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Наронович Феодосия Феодорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Наронович (Наронович) Домника Андреева
Мать ребёнка: Наронович Феодосия Феодорова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Наронович Феодосия Феодорова