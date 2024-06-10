Наронович Герасим Никитин 1704 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наронович Герасим Никитин

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Наронович Максим Герасимов

Мать ребёнка: Наронович Ефросинья Демьянова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Наронович Андрей Герасимов

Мать ребёнка: Наронович Ефросинья Демьянова

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Наронович Семен Герасимов

Мать ребёнка: Наронович Ефросинья Демьянова

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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