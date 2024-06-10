Наронович Ефросинья Демьянова 1710 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаронович Ефросинья Демьянова

Наронович Ефросинья Демьянова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Наронович Максим Герасимов

Отец ребёнка: Наронович Герасим Никитин

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Наронович Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Наронович Герасим Никитин

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Наронович Семен Герасимов

Отец ребёнка: Наронович Герасим Никитин

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.