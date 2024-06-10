Наронович Ефросинья Демьянова
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Наронович Максим Герасимов
Отец ребёнка: Наронович Герасим Никитин
Рождение ребёнка
1736
Сын: Наронович Андрей Герасимов
Отец ребёнка: Наронович Герасим Никитин
Рождение ребёнка
1739
Сын: Наронович Семен Герасимов
Отец ребёнка: Наронович Герасим Никитин
Смерть
Неизвестно