Наронович Феодосия Феодорова 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаронович Феодосия Феодорова

Наронович Феодосия Феодорова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наронович Андрей Герасимов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Наронович (Наронович) Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Наронович Андрей Герасимов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Наронович (Наронович) Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Наронович Андрей Герасимов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Наронович (Наронович) Домника Андреева

Отец ребёнка: Наронович Андрей Герасимов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Наронович Антон Андреев

Отец ребёнка: Наронович Андрей Герасимов

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.