Наронович Феодосия Феодорова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Наронович (Наронович) Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Наронович Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Наронович (Наронович) Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Наронович Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Наронович (Наронович) Домника Андреева
Отец ребёнка: Наронович Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Наронович Андрей Герасимов
Смерть
Неизвестно