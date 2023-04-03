Одинцов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцов Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинцов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1950

Дочь: Николаева(одинцова) Вера Павловна

Мать ребёнка: Одинцова Валентина

Рождение ребёнка
08.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Одинцова Валентина

Смерть
Неизвестно
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