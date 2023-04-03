Одинцов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одинцов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1950
Дочь: Николаева(одинцова) Вера Павловна
Мать ребёнка: Одинцова Валентина
Рождение ребёнка
08.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Одинцова Валентина
Смерть
Неизвестно