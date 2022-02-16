Николаева(Одинцова) (Одинцова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева(Одинцова) (Одинцова) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1950

Дата смерти

16.02.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1950

Отец: Одинцов Павел Васильевич

Мать: Одинцова Валентина

Рождение ребёнка
15.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.02.2022
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