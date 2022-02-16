Николаева(Одинцова) (Одинцова) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1950
Дата смерти16.02.2022
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1950
Отец: Одинцов Павел Васильевич
Мать: Одинцова Валентина
Рождение ребёнка
15.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.02.2022